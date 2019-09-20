Звезда сериала «Взрослые дочери» повредил на съемках роговицу глаза

Актер театра и кино Максим Колосов получил в прямом смысле слова производственную травму. Находясь в Благовещенске на очередных съемках, он повредил глаз.

Артист разместил в Instagram свое фото, сделанное буквально за десять минут до происшествия.

« Во время репетиции драки в мой глаз вошла строительная стяжка и стесала мне верхний слой роговицы », — подписал он снимок.

Instagram @m_v_kolosov

Звезда «Взрослых дочерей» поблагодарил местных врачей за оперативную помощь и даже поиронизировал над случившимся.

« Врачи сказали одно: „Буду жить!“ Надеюсь, имели ввиду — мой глаз », — написал он.

Подписчики в один голос пожелали ему скорейшего выздоровления.

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