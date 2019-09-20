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  4. Звезда сериала «Взрослые дочери» повредил на съемках роговицу глаза

Звезда сериала «Взрослые дочери» повредил на съемках роговицу глаза

, 6:34 Фото 34

Актер Максим Колосов находился в Приамурье, когда с ним произошел неприятный инцидент.

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Фото, видео: Instagram @m_v_kolosov

Актер театра и кино Максим Колосов получил в прямом смысле слова производственную травму. Находясь в Благовещенске на очередных съемках, он повредил глаз.

Артист разместил в Instagram свое фото, сделанное буквально за десять минут до происшествия.

«Во время репетиции драки в мой глаз вошла строительная стяжка и стесала мне верхний слой роговицы», — подписал он снимок.

Instagram @m_v_kolosov

Звезда «Взрослых дочерей» поблагодарил местных врачей за оперативную помощь и даже поиронизировал над случившимся.

«Врачи сказали одно: „Буду жить!“ Надеюсь, имели ввиду — мой глаз», — написал он.

Подписчики в один голос пожелали ему скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезды киносаги «Форсажа» один за другим попадают в страшные ДТП.

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