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  4. «Красавицы!» Сестра Пеговой удивила юзеров слишком большой схожестью с актрисой

«Красавицы!» Сестра Пеговой удивила юзеров слишком большой схожестью с актрисой

Фото 19 535

Артистка выложила в Instagram семейный снимок.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Актриса Ирина Пегова порадовала поклонников семейным снимком с родной сестрой, которая, по ее словам, обычно является свидетелем всех взлетов и падений. Большинство пользователей тут же обратили внимание на то, как сильно женщины похожи.

«Ого! После съемок на репетицию! Татьяна, сестра, свидетель всех взлетов и падений!» — подписала снимок артистка.

Instagram @pegovairina

«Красавицы! Очень похожи!» — прокомментировал один из юзеров.

«Одно лицо!» — подтвердил другой.

«Бомбические красотки!» — не сдержался поклонник.

«Какие у вас глаза! Что у одной, что у другой! Утонуть можно!» — отметил пользователь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пегова посетовала на то, что гримеры превратили ее перед спектаклем в «лохудру».   

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