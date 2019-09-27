В России выросло число мошенников с дубликатами сим-карт, привязанных к счету

В России мошенники изобрели новый способ обмануть абонентов мобильной связи. Кибер-преступники изготавливают дубликаты сим-карт и за считанные минуты опустошают привязанные к ней банковские счета. Все происходит настолько быстро, что сменить пароли и аккаунты потерпевшие просто не успевают.

Жертвами мошенников становятся и известные люди. Так, они получили доступ к счетам блогера из Дагестана Дибира Дибирова. Но тот быстро спохватился и заблокировал счета и карты.

А в случае с артисткой Натальей Рудовой, жулики не тушевались. Пока та отдыхала за границей, они заказали перевыпуск сим-карты и от имени селебрити выпрашивали деньги у ее звездных друзей через мессенджер.

Преступная схема довольно проста. Имея паспортные данные жертвы, мошенники подают заявление на перевыпуск ее сим-карты и прилагают липовую доверенность. Оператор выдает новую карточку, а старую – блокирует. И с этого момента в руках жулика оказывается ключ ко многим финансовым и личным информационным базам жертвы. Ведь сегодня многие системы авторизации привязаны к личному номеру мобильного телефона. Вплоть до таких сервисов, как Госуслуги.

Дмитрий Зименкин пытался выяснить, а не замешаны ли в этом сами сотрудники сотовых компаний?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Ф. Скляр заявил о вымогающих от его имени деньги мошенниках.