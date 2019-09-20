Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр на своей странице в Facebook заявил, что мошенники вымогают деньги в сети от его имени. По словам знаменитости, злоумышленники, взломали почту, Instagram-аккаунт и объявили сбор средств якобы на лечение.

«Ребята, мой аккаунт в Instagram взломали! Мою почту тоже взломали! Мошенники продолжают публиковать от моего имени фейковые фотографии и материалы на аккаунте, которым они завладели. Пожалуйста, не ведитесь на провокацию, не отправляйте никуда никакие деньги! У нас все в порядке!», — сказал Александр Ф. Скляр в видеообращении к подписчикам.

В ходе беседы с 5-tv.ru музыкант отметил, что уже обратился с требованием о блокировке карты мошенников, которая была указана в их публикации. Лидер «Ва-Банка» добавил, что продолжает борьбу за возвращение себе взломанной учетной записи.

«Это, естественно, бессовестная ложь! Instagram в руках у мошенников! Это не карта Тинькофф, это карта QIWI-банка, которую я уже попросил заблокировать. Пока не знаю, заблокировали они или нет. Instagram в руках у бандитов уже целые сутки», — рассказал Александр Ф. Скляр.

Страница музыканта в Instagram в настоящий момент недоступна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота призналась, что неоднократно становилась жертвой мошенников.