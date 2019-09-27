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«Глаз не оторвать!»: 55-летняя Цыганова поразила фанатов идеальной фигурой

, 7:53 Фото 1 719

Певица опубликовала фотографию в бикини в своем Instagram, чем привела поклонников в восторг.

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Фото, видео: Instagram @vika.tsyganova

Советская и российская певица Вика Цыганова поделилась с подписчиками в Instagram шикарной фотографией с моря. На снимке 55-летняя знаменитость позирует на яхте в белоснежном купальнике, подчеркивающем идеальную фигуру артистки.

«Всем любви и полета!» — пожелала подписчикам Цыганова.

Instagram @vika.tsyganova

Фанаты пришли в восторг от того, как потрясающе выглядит Вика в своем возрасте. Даже не все девушки могут похвастаться таким стройным и подтянутым телом. В комментариях подписчики оставили множество комплиментов певице.

«Великолепная фигура»;

«На обложку журнала»;

«Шикарная женщина, глаз не оторвать!»

«Фигура В 55 ягодка опять, держитесь женщины»;

«Фигурка атомная!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вика Цыганова едва не умерла, подхватив болезнь от попугая.

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