Цыганова едва не умерла, подхватив болезнь от попугая

, 14:28 58

Советская и российская певица рассказала, как заразилась орнитозом.

Фото : ТАСС / Владимир Гердо

Советская и российская певица Вика Цыганова рассказала, как балансировала на грани жизни и смерти. Несколько лет назад звезда подхватила от попугая серьезную болезнь – орнитоз. Это заболевание характеризуется лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезенки. В результате врачам чудом удалось спасти жизнь исполнительницы.

«В результате пережила клиническую смерть. Меня только каким-то чудом выходили врачи», - цитирует артистку Teleprogramma.pro.

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Впрочем, это был не единственный случай, когда Цыганова испытала страх и едва не простилась с жизнью. Вместе со своим мужем продюсером Вадимом Цыгановым звезда в 90-е годы давала концерты в Чечне, где обстановка была крайне напряженной.

«Несколько раз меня могли убить. Прямо над нами, к примеру, сбивали вертолет. Я видела смерть. Дикую несправедливую смерть молодых ребят. <.> Снимала клипы, а потом узнавала, что многие из героев моих клипов погибли. Чечня меня сильно подорвала», – поделилась воспоминаниями певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Вика Цыганова принесла извинения за свое  заявление о домогательствах Иосифа Кобзона.

 

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