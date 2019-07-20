Цыганова едва не умерла, подхватив болезнь от попугая

Советская и российская певица Вика Цыганова рассказала, как балансировала на грани жизни и смерти. Несколько лет назад звезда подхватила от попугая серьезную болезнь – орнитоз. Это заболевание характеризуется лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезенки. В результате врачам чудом удалось спасти жизнь исполнительницы.
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Впрочем, это был не единственный случай, когда Цыганова испытала страх и едва не простилась с жизнью. Вместе со своим мужем продюсером Вадимом Цыгановым звезда в 90-е годы давала концерты в Чечне, где обстановка была крайне напряженной.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Вика Цыганова принесла извинения за свое заявление о домогательствах Иосифа Кобзона.