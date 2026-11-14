«У всех по-разному»: какую примету нарушила Анастасия Макеева

Макеева начала покупать вещи для будущего ребенка вопреки приметам

Актриса Анастасия Макеева уже покупает вещи для будущего ребенка, хотя знает о примете, запрещающей готовиться к появлению малыша заранее. Об этом актриса рассказала 5-tv.ru на церемонии вручения премии для добрых людей «ДоброХот».

Гендерная вечеринка у супругов уже была, и потому они знают пол ребенка.

«Хотя говорят, плохая примета покупать. Ну как? Вот родится ребенок. Тем более это все, так скажем, у всех по-разному. Я насколько поняла, некоторые вообще говорят: „Я не ожидала, у меня раз — и семимесячный ребенок“. Но у нас уже семимесячного не получится. Мы уже этот этап прошли. Но это (речь о рождении малыша. — Прим. Ред.) может случиться в любой момент. <…> Но в целом, конечно, мы готовы к появлению ребенка», — объяснила артистка.

Место для родов она уже выбрала. Макеева собирается рожать в центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Врачам учреждения она доверяет и уверена в их опыте. Страха перед родами, по словам артистки, у нее нет.

«Нет, я ничего не боюсь. Мне кажется, все страшное позади. Главное, чтобы просто здоровый был ребенок. Больше меня ничего не интересует», — заявила Макеева.

Беременность изменила и внешность актрисы. Она призналась, что набрала вес, лицо стало более округлым, а губы выглядят так, будто она только что вышла от косметолога. При этом окружающие уверяют Макееву, что она хорошо выглядит. Коллега Лена Дудина даже заметила, что ей идет нынешняя полнота.

На животе пока нет растяжек и характерной темной полосы, но Макеева не исключает, что они появятся позднее.

Перед каждым УЗИ актриса с мужем Романом Мальковым пытается угадать вес ребенка.

Свой путь к материнству актриса назвала долгим и непростым. Она подчеркнула, что годами занималась этим вопросом, ходила по врачам, тратила силы, время, деньги и переживала разочарования. Но после неудач снова возвращалась к своей мечте.

«Когда ты ходишь по врачам 15 лет, какие страхи могут быть?» — сказала Макеева.

Она вспомнила, как однажды узнала о рождении ребенка у коллеги Анны Невской и не смогла сдержать слез. Тогда актриса позвонила ей и произнесла: «Боже мой, как здорово! Значит, у меня тоже получится».

Теперь Макеева сама получает сообщения от женщин старше 40 лет, которые надеются стать мамами. Она хочет, чтобы ее история тоже помогла им не отказываться от мечты.

О беременности актриса объявила 7 ноября. До этого она и Роман Мальков не спешили делиться новостью, опасаясь повторения прежнего тяжелого опыта. 23 декабря Макеевой исполнится 45 лет.

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