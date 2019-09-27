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Список имен, которые сделают ребенка миллионером

, 12:31 95

Составители перечня отобрали самые популярные имена среди богатейших людей мира.

Фото: www.globallookpress.com © Voller Ernst / Siegfried Steinac

Британский интернет-журнал Hushhush опубликовал список двадцати имен для мальчиков и девочек, которые имеют наибольшие шансы стать богачами в будущем.

«Мы проанализировали наши внутренние данные и общедоступную информацию с целью выделить имена, наиболее распространенные среди миллиардеров, чтобы родители могли указать своему ребенку путь к успеху», написали авторы статьи.

В перечень попали десять мужских и десять женских имен. Его составители взяли за основу список 500 самых успешных миллиардеров мира по версии журнала Ceoworld и имена, наиболее популярные у состоятельных родителей в 2019 году.

В результате подборка десяти мужских имен, несущих успех такова: Том, Вонг, Билл, Чарльз, Майкл, Роберт, Мохаммед, Джим, Джон, Дэвид, Майкл. Последние три, как известно, имеют и русские аналоги: Иван, Давид, Михаил. Имена Роберт и Мохаммед также используются в России.

Для будущих миллионерш авторы отобрали имена: Джудит, Эбигейл, Ким, Маккензи, Кирстен и имеющие русские аналоги Мэри, София, Анна, Виктория и Элизабет.

Ранее 5-tv.ru писал, что 250 российских детей обрели дом благодаря программе «День ангела».

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