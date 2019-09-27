Джигурда или Распутин? Фанаты не узнали Галкина в новом образе с бородой

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. На своей странице в Instagram артист выложил фото, на котором запечатлен с усами и бородой, и поинтересовался у поклонников, нравится ли им его новый имидж.
Мнения пользователей разделились. Большинству новый образ Галкина, напоминающий стиль предшествующих исторических эпох, пришелся не по вкусу. Фанаты ведущего потребовали сбрить бороду и усы и не портить свою внешность. По мнению фолловеров, растительность на лице старит юмориста.
«Снимите это немедленно!»
«Незачем старить себя заранее, сбривай!» — возмущались комментаторы.
Другие, в свою очередь, признали, что шоумен хорош в любом образе и каждой роли.
«Очень идет, вообще-то я не люблю мохнатых мужчин, но есть исключения».
«Мне нравится. Красивому человеку все идет», — высказались поклонники.
А третьи при виде новой фотографии Галкина не смогли сдержать смеха. Новый стиль артиста вызвал у пользователей целый ряд самых разнообразных ассоциаций, связанных с историей и миром искусства.
«До Джигурды осталось только в рыжий цвет покраситься…»
«Прям Распутин!»
«Чисто помещик», — иронизировали юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин опубликовал романтическое видео из спальни Аллы Пугачевой.