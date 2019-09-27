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Джигурда или Распутин? Фанаты не узнали Галкина в новом образе с бородой

, 12:09 Фото 141

Юморист выложил новый снимок на своей странице в Instagram, на котором позирует в совершенно непривычном для поклонников виде.

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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. На своей странице в Instagram артист выложил фото, на котором запечатлен с усами и бородой, и поинтересовался у поклонников, нравится ли им его новый имидж.

Мнения пользователей разделились. Большинству новый образ Галкина, напоминающий стиль предшествующих исторических эпох, пришелся не по вкусу. Фанаты ведущего потребовали сбрить бороду и усы и не портить свою внешность. По мнению фолловеров, растительность на лице старит юмориста.

«Снимите это немедленно!»

«Незачем старить себя заранее, сбривай!» — возмущались комментаторы.

Instagram @maxgalkinru

Другие, в свою очередь, признали, что шоумен хорош в любом образе и каждой роли.

«Очень идет, вообще-то я не люблю мохнатых мужчин, но есть исключения».

«Мне нравится. Красивому человеку все идет», — высказались поклонники.

А третьи при виде новой фотографии Галкина не смогли сдержать смеха. Новый стиль артиста вызвал у пользователей целый ряд самых разнообразных ассоциаций, связанных с историей и миром искусства.

«До Джигурды осталось только в рыжий цвет покраситься…»

«Прям Распутин!»

«Чисто помещик», — иронизировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин опубликовал романтическое видео из спальни Аллы Пугачевой.

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