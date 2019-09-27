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  4. Методиста школы в Москве уволят из-за запрета выпускать детей в туалет на уроке

Методиста школы в Москве уволят из-за запрета выпускать детей в туалет на уроке

, 13:40 27

Ранее сотрудница учебного учреждения подписала распоряжение, в котором запрещается выходить из класса во время занятий.

Фото: РИА Новости / Валерий Титиевский

Методиста московской школы № 1799 уволили после распоряжения, в котором учителям запрещалось выпускать учеников из класса в туалет во время занятий. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора учебного учреждения Татьяну Сычеву.

Согласно тексту документа, преподаватели, нарушившие указанные правила, подвергались дисциплинарной ответственности. Кроме того, в приказе отмечалось, что дежурные учителя должны были регулярно проверять туалеты для выявления случаев курения.

По словам директора школы, сотрудница, подписавшая распоряжение, превысила свои должностные полномочия, вследствие чего будет уволена.

«Оснований для введения данного распоряжения нет — это личная инициатива сотрудника, ее действия несут неправомочный характер. Она свои должностные полномочия превысила. Сегодня мы с ней трудовые отношения расторгаем. Данное распоряжение отменено еще вчера», — подчеркнула Сычева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье школьного драчуна окунули в унитаз родители пострадавших детей.

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