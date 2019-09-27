Методиста школы в Москве уволят из-за запрета выпускать детей в туалет на уроке

Методиста московской школы № 1799 уволили после распоряжения, в котором учителям запрещалось выпускать учеников из класса в туалет во время занятий. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора учебного учреждения Татьяну Сычеву.

Согласно тексту документа, преподаватели, нарушившие указанные правила, подвергались дисциплинарной ответственности. Кроме того, в приказе отмечалось, что дежурные учителя должны были регулярно проверять туалеты для выявления случаев курения.

По словам директора школы, сотрудница, подписавшая распоряжение, превысила свои должностные полномочия, вследствие чего будет уволена.

« Оснований для введения данного распоряжения нет — это личная инициатива сотрудника, ее действия несут неправомочный характер. Она свои должностные полномочия превысила. Сегодня мы с ней трудовые отношения расторгаем. Данное распоряжение отменено еще вчера », — подчеркнула Сычева.

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