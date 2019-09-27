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  4. Юрий Чайка подписал соглашение о сотрудничестве с Минюстом Сербии

Юрий Чайка подписал соглашение о сотрудничестве с Минюстом Сербии

, 17:47 Эфирная новость 16

В особняке Кочубея в Петербурге прошла встреча генерального прокурора России и министра юстиций Сербии Нэлы Кубурович.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Kremlin Pool, 5-tv.ru

В Петербурге в пятницу, 27 сентября, прошла встреча генерального прокурора России Юрия Чайки с сербским министром юстиции Нелой Кубурович. Был подписан документ о сотрудничестве между двумя ведомствами. Он предполагает ряд совместных мероприятий.

Среди них — обмен информацией, борьба с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией. Особое внимание уделяется взаимной правовой помощи по уголовным делам. Как заявил Юрий Чайка, подписанное соглашение подтверждает тесное партнерство между Россией и Сербией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Астраханской области прошли совместные учения России и Сербии. Военные двух стран отрабатывали навыки по противовоздушной обороне.

 

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