Юрий Чайка подписал соглашение о сотрудничестве с Минюстом Сербии

В Петербурге в пятницу, 27 сентября, прошла встреча генерального прокурора России Юрия Чайки с сербским министром юстиции Нелой Кубурович. Был подписан документ о сотрудничестве между двумя ведомствами. Он предполагает ряд совместных мероприятий.

Среди них — обмен информацией, борьба с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией. Особое внимание уделяется взаимной правовой помощи по уголовным делам. Как заявил Юрий Чайка, подписанное соглашение подтверждает тесное партнерство между Россией и Сербией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Астраханской области прошли совместные учения России и Сербии. Военные двух стран отрабатывали навыки по противовоздушной обороне.