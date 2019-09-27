Видео: Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову, Хабиб ответил

Нападающий футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович запустил в сети новый челлендж. Участник должен держать мяч на груди и, наклонившись назад, как главный герой фильма «Матрица», уворачиваться от невидимых пуль.

Повторить трюк Ибрагимович предложил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, полузащитнику футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Полю Погба и первой ракетке мира, теннисисту Новаку Джоковичу. Челлендж уже поддержали пользователи сети. Хэштег #Matrixchallenge уже становится популярным.

Тем временем Хабиб Нурмагомедов в комментариях к посту Ибрагимовича в Instagram написал, что этот челлендж — «полная ерунда».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как знаменитые футболисты поддержали мальчика, сделавшего прическу как у Златана Ибрагимовича.