Знаменитые футболисты поддержали мальчика, сделавшего прическу как у Златана Ибрагимовича

История, которая очень удивила страну. Наши дни, Красноярский край, школа, подросток по имени Прохор, необычная прическа. И вдруг ребенка жестко наказывают за внешний вид. В формулировках, с которыми ребенка отчитали, звучали такие слова, как «гитлерюгенд» и «сексуальные меньшинства». Мол, не стоит подавать плохой пример и вносить сумятицу в строгие ряды школьников.

Кстати, эта стрижка, такой хохолок на голове, называется «мэн бан». Ну, допустим, красноярские педагоги не часто посещают барбершопы и не посвящены в тонкости цирюльного мастерства. Ну пусть тогда покажут нам методичку, где зафиксированы прически меньшинств.

А ведь все намного прозаичнее. Прохор постригся так, подражая своему кумиру — одному из лучших футболистов мира Златану Ибрагимовичу. К гитлерюгенду он не имеет никакого отношения, к меньшинствам тоже. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин встретился с Прохором, его дремучими педагогами и футболистами, которые нашли для парня нужные слова.

«Прохор, привет. Мы в курсе твоей ситуации. Мы хотим тебя поддержать», — говорит полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов.

«Я хочу пожелать тебе в первую очередь, чтобы ты был сильным», — выразил свою солидарность с мальчиком игрок сборной России, мастер спорта РФ Александр Самедов.

«Вступаю в поддержку Прохора Ильиных. Мы все имеем право на самовыражение», — отметил бронзовый призер ФК «Зенит» Борис Горовой.

Эти видеообращения звезды российского футбола записали для Прохора Ильиных по просьбе Пятого канала. Реакция спортсменов на затяжной конфликт мальчика с педагогами была однозначной. А началось все в начале года: увидев ученика после летних каникул, директор отчитала его за новую прическу — не стильно, не модно, не молодежно.

«Говорят по прическе, что или постричься, или в другой цвет перекраситься. Срок неделю дали», — рассказывает Прохор Ильиных.

Замечания от руководства школы Прохор слушал едва ли не каждый день. Тогда к педагогам пришли родители, чтобы разобраться, в чем причина недовольства. Заместитель директора им объяснила — новый имидж их сына не по уставу.

Ученик якобы нарушил положение о внешнем виде учащихся. Документ в образовательном учреждении действует уже давно, но перед этим учебным годом его дополнили новым пунктом. Школьникам теперь запрещены экстравагантные стрижки и прически — дреды, ирокезы — и окрашивание волос в яркие неестественные оттенки.

Но ведь у Прохора никаких ярких оттенков — волосы обесцвечены. Однако замдиректора продолжала отбивать доводы родителей словно мяч на футбольном поле. Прическа, по ее словам, оказалось немужской и вообще схожа с фашистской. В качестве аргумента педагог показала ученику статью из интернета.

«Эта стрижка называется high and tight — „высоко и жестко“, или проще — „Гитлерюгенд“ (из-за ее сходства с популярной в 1930-х годах немецкой стрижкой)».

С прической «под фрица» лучше обучаться дома — посоветовала педагог родителям. Сейчас директор учебного заведения наотрез отказывается общаться с журналистами.

А ведь Прохор постригся как его кумир — легендарный шведский футболист, форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович.

«Он мне с детства нравится, потому что много забивает красивых голов», — объясняет Прохор Ильиных.

Вот и известные российские футболисты говорят: что плохого в том, что Прохор хочет быть похожим на своего кумира?

«То что ты подражаешь и очень уважаешь такого знаменитого футболиста, как Златан Ибрагимович, в этом ничего страшного нет. У тебя впереди огромная жизнь, оставайся таким же, какой ты есть», — поддерживает Прохора двукратный чемпион СССР Александр Мостовой.

«Я сам не сторонник экстравагантных причесок, сам люблю подшутить и порой негодую. Но шутки шутками, а гнобить или выгонять — это неприемлемо», — считает нападающий ФК «Зенит», капитан сборной России Артем Дзюба.

«Мне кажется, это сюр. Мне кажется, это несправедливо, когда у человека есть кумир. Учителям стоит подумать», — уверен чемпион мира 2006 года Франческо Тотти.

Футболом Прохор увлекается давно. На полках приз лучшему игроку среди футбольных школ, а также награда за первое место в региональном турнире. Тренер Александр Глушков пригласил Прохора в футбольную школу «Юниор» еще когда мальчику было три года. Активный, с горящими глазами — он подавал огромные надежды.

«Он и учится хорошо, тренируется хорошо, он старается делать по максимуму, а то что сделал с волосами, это не повлияло никак на его отношение к школе», — считает тренер Прохора Ильиных Александр Глушков.

Свою оценку действиям руководства школы теперь даст красноярский следственный комитет, который начал доследственную проверку.

«Следователям предстоит опросить ученика, педагогов школы, директора и установить, есть ли в их действиях превышение должностных полномочий и насколько правомерны были требования к внешнему виду мальчика», — комментирует ситуацию помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.

По закону — заставлять сменить прическу школа не имеет никакого права. Это личное дело каждого, объясняют в красноярском министерстве образования. Пункт о внешнем виде учащегося чиновники уже потребовали исключить из школьного устава, а родителей пригласили на прием к министру образования.

Сейчас Прохор по-прежнему ходит в школу и на тренировки. И с каждым днем получает все больше видеобращений от известных футболистов.

«Стало как-то полегче, поддержка», — говорит Прохор Ильиных.

«Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждем в «Локомотиве»», — предлагает главный тренер московского «Локомотива Юрий Семин.

Прохор готов со временем всерьез рассмотреть это предложение. Чтобы именно там начать карьеру футболиста с мировым именем. И когда-нибудь оказаться среди игроков клуба его кумира.

Сам Златан Ибрагимович на эту историю никак не отреагировал, несмотря на то, что в его Instagram почти миллион просьб поддержать русского мальчика. Но Прохор ждет видеообращение — уверен, что его кумир умеет творить чудеса не только на футбольном поле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за школьника Прохора вступился Василий Уткин.