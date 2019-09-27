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  4. Памятник первому полицейскому установили в центре Петербурга

Памятник первому полицейскому установили в центре Петербурга

, 18:56 48

На Большой Морской улице проходят съемки нового фильма.

Фото: РИА Новости / Дмитрий Дебабов

Съемки фильма «Майор Гром: Чумной доктор» проходят около арки Генштаба на Большой Морской улице в центре Петербурга. В качестве декорации съемочная группа установила посередине улицы памятник первому полицейскому Северной столицы.

Рядом со съемочной площадкой собралась большая толпа прохожих. Однако сотрудники съемочной группы убедительно просят не снимать процесс, угрожая штрафом. Запрет на съемку написан на нескольких языках, в том числе и китайском.

Картину снимает «Бабл Студиос» по мотивам серии комиксов «Майор Гром». Съемки проводятся в разных частях Петербурга. На улицах Некрасова и Радищева уже перекрывали движение транспорта. Короткометражный фильм «Майор Гром» был снят в 2017 году. Теперь должна выйти полнометражная лента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Бывшие» на съемках пренебрег дублером и повредил голову.

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