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  4. Детский тренер в Магнитогорске потеряла работу из-за фото 18+ спустя 20 лет

Детский тренер в Магнитогорске потеряла работу из-за фото 18+ спустя 20 лет

, 16:41 Фото 20

Прокуратура уже расценила снимки как нарушающие нравственные и этические нормы, но женщина намерена обратиться в суд.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

В Магнитогорске тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко лишилась работы в детско-юношеском центре из-за своих фотографий эротического характера, сделанных 20 лет назад и находившиеся в открытом доступе в сети, пишет 74.ru.

По словам Конопенко, которая, помимо преподавания подросткам единоборств, увлекается сочинением стихов, снимки были сделаны с ее супругом в рамках культурного проекта «Эксперимент».

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Педагог уверена, что ее увольнение связано с личным неприязненным отношением к ней директора центра Елены Севилькаевой, которая якобы пустила в ход различные способы оказания давления — «травлю», публичную демонстрацию тех самых пресловутых фото, угрозы. В итоге жалоба на Конопенко поступила в правоохранительные органы.

Прокуратура усмотрела в снимках, которые женщина разместила в соцсетях в открытом доступе, нарушение нравственных и этических норм.

Тем не менее, тренер по кикбоксингу утверждает, что два десятка лет назад вызвавшие только сейчас скандал фотографии были частью перфоманса.

«Кто решил, что это порнография?» — возмущается женщина.

Конопенко намерена через суд добиваться защиты своих прав, и требовать восстановления на работе.

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Ранее в сентябре в Ростове-на-Дону мужчина-учитель с маникюром шокировал родителей. С ним была проведена профилактическая беседа.

Также российское общество всколыхнул скандал вокруг учительницы из Барнаула. Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из-за фотографии в купальнике, так как многие интернет-пользователи обрушились на нее с критикой. Однако за нее вступились бывшие коллеги по всей стране и стали выкладывать в соцсети свои пляжные снимки.

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