Подруга Кэмерон Диас подтвердила слухи о беременности 47-летней актрисы

Одна из приятельниц Кэмерон Диас сообщила изданию National Enquirer, что голливудская звезда ждет ребенка, передает «7дней.ru». По ее словам, актриса пробовала забеременеть с 2014 года. Однако сделать это естественным способом не удалось. На помощь Диас пришло ЭКО. Новость об удачном результате Кэмерон разнесла всем подругам.

О беременности догадались и те, с кем актриса не поделилась радостным известием. С недавнего времени на вечеринках она пьет только воду и характерно прижимает руку к животу.

Как добавила подруга Диас, будущая мама уже привыкает к этой роли — покупает книги по теме и с нетерпением ждет появления малыша. Примечательно, что в молодости звезда была настроена к детям скептически и не торопилась с зачатием, пока не нашла своего избранника — нынешнего мужа, музыканта Бенджи Мэддена.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас сразили фанатов фото без макияжа и фильтров.