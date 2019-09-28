  1. Пятый канал
  4. Подруга Кэмерон Диас подтвердила слухи о беременности 47-летней актрисы

Подруга Кэмерон Диас подтвердила слухи о беременности 47-летней актрисы

, 1:19 45

После пятилетних попыток голливудская звезда смогла завести ребенка.

Фото: www.globallookpress.com © Clemens Niehaus

Одна из приятельниц Кэмерон Диас сообщила изданию National Enquirer, что голливудская звезда ждет ребенка, передает «7дней.ru». По ее словам, актриса пробовала забеременеть с 2014 года. Однако сделать это естественным способом не удалось. На помощь Диас пришло ЭКО. Новость об удачном результате Кэмерон разнесла всем подругам.

О беременности догадались и те, с кем актриса не поделилась радостным известием. С недавнего времени на вечеринках она пьет только воду и характерно прижимает руку к животу.

Как добавила подруга Диас, будущая мама уже привыкает к этой роли — покупает книги по теме и с нетерпением ждет появления малыша. Примечательно, что в молодости звезда была настроена к детям скептически и не торопилась с зачатием, пока не нашла своего избранника — нынешнего мужа, музыканта Бенджи Мэддена.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас сразили фанатов фото без макияжа и фильтров.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 28 сентября: Тельцы, снимите с глаз повязку, вас хотят предать!

Последние новости

1:52
«Огромная честь!» Дженнифер Лопес и Шакира выступят на Супербоуле-2020
1:34
Несколько делегаций покинули зал Генассамблеи ООН в ходе выступления Венесуэлы
1:19
Подруга Кэмерон Диас подтвердила слухи о беременности 47-летней актрисы
1:04
Видео: Мужчина исполнил для моржей вальс на баяне
0:50
Человек-паук остается! Marvel и Sony смогли договориться о выходе третьей части
0:34
Медработница попыталась продать журналистам фото и видео Анастасии Заворотнюк

Сейчас читают

Гороскоп на 28 сентября: Тельцы, снимите с глаз повязку, вас хотят предать!
«Так лучше!» Агата Муцениеце показала лицо без фотошопа и макияжа
Лазарев предложил 48-летней Кудрявцевой начать все заново

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев