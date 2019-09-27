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  4. Обыски проходят в доме экс-президента Молдавии Лучинского

Обыски проходят в доме экс-президента Молдавии Лучинского

, 19:46 24

Следственно-оперативные действия проходят в рамках расследования дела о хищении одного миллиарда евро.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии проводят в пятницу, 27 сентября, обыски в доме бывшего президента республики Петра Лучинского в рамках расследования дела о краже одного миллиарда евро из банковской системы страны в 2014 году, пишет KP.MD

Ранее сегодня Лучинский давал показания по этому же делу.

«Я не имею никакого отношения к краже миллиарда из банковской системы. Я не взял ни одного лея, ничего. Я разберусь в прокуратуре. Пусть покажут мне где-нибудь сделку, что я получил какие-нибудь деньги на счет, что у меня есть фирма», — заявил Лучинский.

В 2015 году в стране разгорелся громкий коррупционный скандал, когда выяснилось, что из банковской системы Молдавии было выведено около одного миллиарда евро, что составляло тогда более 20% ВВП страны. Эта банковская афера спровоцировала акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

Лучинский возглавлял Молдавию с 1997 по 2001 годы.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что власть в Молдавии, по аналогии с Украиной, была узурпирована олигархами. Москва намерена продолжать поддерживать молдавского лидера Игоря Додона и его партнеров по коалиции в борьбе с теми, кто узурпировал власть в республике.

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