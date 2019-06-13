Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» заявил, что Россия намерена продолжать поддерживать молдавского лидера Игоря Додона и его партнеров по коалиции в борьбе с теми, кто узурпировал власть в республике. Глава российского государства отметил, что действия президента Молдавии и его недавних оппонентов — это шаг в направлении строительства полноценной страны.

« Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились, в конце концов, от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть, и, несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия, все-таки нашли бы в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа. И будем их, безусловно, поддерживать », — сказал Владимир Путин.

Президент России добавил, что ситуация в Молдавии — случай отнюдь не уникальный, но при этом показательный. Власть в республике, по аналогии с Украиной, была узурпирована олигархами.

« Считаю, что Молдова — это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все, что угодно. То есть заработали на молдавском народе деньги и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство », — пояснил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин высказался об Украине.