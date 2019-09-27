Патриотка с рождения: Петербуржцы по фамилии Русских назвали дочку Россией

В ЗАГСе Невского района со дня на день зарегистрируют Русских Россию Михайловну. Такое имя новорожденной дала пара из Северной столицы, пишет ФАН. Девочка стала первой в их семье. Однако отец семейства уже имеет сына от первого брака. Мальчика зовут Марсель.

Как рассказал щедрый на выдумку родитель, имя будущей дочери он хотел связать с родной страной. К тому уже располагала фамилия — Русских. Имя Россияна мужчине не понравилось, ведь оно говорит о государственной принадлежности, а не об отчизне. В итоге за нужным решением далеко ходить не пришлось.

В качестве другого варианта имени родители-патриоты рассматривали Мишель — дочка родилась 19 сентября, в Михайлов день. Но Россия победила. Отец малышки уточнил, что родня восприняла такой выбор без энтузиазма, но и перечить не стала.

Интересно, что именем Россия уже называли детей на Урале и в Сибири. В самом Петербурге уже есть Россия — Россия-Анастасия Романова.

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