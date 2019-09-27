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  4. Король Нидерландов во время выступления Трампа смешил премьера Рютте

Король Нидерландов во время выступления Трампа смешил премьера Рютте

, 23:01 Видео 55

Во время выступления американского лидера в ООН произошел не один курьез.

Фото: Facebook / Blauw Bloed

Во время выступления президента США Дональда Трампа в ООН король Нидерландов Виллем-Александр показал своему подданному — премьеру-министру Марку Рютте нечто такое, что заставило второго смеяться практически в голос, несмотря на весь официоз происходящего.

На кадрах видно, что пока Трамп с трибуны озвучивает свои мысли, Виллем-Александр протягивает Рютте свой смартфон. Посмотрев в него несколько секунд, последний с трудом сдерживает хохот.

Стоит отметить, что это не единственный курьез во время выступления американского лидера, которое состоялось 25 сентября. Так, его непосредственный подчиненный — министр торговли Уилбур Росс — «клевал носом» на протяжении четверти часа. Позднее 81-летний чиновник оправдывался перед журналистами, заявив, что он вовсе не спал, а лишь пытался сконцентрироваться на словах Трампа и закрыл глаза, поскольку носит слуховой аппарат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как первая леди Украины Елена Зеленская пришла на обед в жилетке на голое тело.

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