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  4. Несколько делегаций покинули зал Генассамблеи ООН в ходе выступления Венесуэлы

Несколько делегаций покинули зал Генассамблеи ООН в ходе выступления Венесуэлы

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Представители США и Колумбии, а также некоторых латиноамериканских стран вышли из зала во время речи Дельси Родригес.

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Фото, видео: REUTERS, Twitter @anyaparampil, YouTube / Equilibrio vzla

Представители США и Колумбии, а также некоторых латиноамериканских стран в пятницу, 28 сентября, покинули зал Генассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес, сообщает ТАСС.

Один из американских дипломатов прежде чем выйти из помещения демонстративно прислонил стул спинкой к столу. В состав колумбийской делегации, покинувшей заседание, по данным агентства, вошли лидеры венесуэльской оппозиции. Активисты в момент выхода из зала Генассамблеи выкрикнули имя Хуана Гуайдо.

Отмечается, что во время выступления Дельси Родригес из-за помещения вышли как минимум восемь делегаций, в числе которых представители некоторых латиноамериканских стран, кроме Кубы, Мексики и Уругвая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что король Нидерландов во время выступления Трампа смешил премьера Рютте.

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