По запросу США в Испании задержан гражданин России

Правоохранительные органы Испании по запросу США задержали в аэропорту города Валенсия российского гражданина. Как сообщает в субботу, 28 сентября, ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Мадриде.

Российские дипломаты заявили, что посольство в установленном порядке получило уведомление о задержании россиянина еще 20 сентября текущего года. Его делом занимается местный адвокат. В генконсульстве России внимательно следят за ситуацией и для встречи с задержанным приезжал сотрудник дипмиссии.

По данным местных СМИ, в аэропорту Валенсии был задержан некий Александр К, который прибыл в страну с женой и семилетним сыном. Предварительно, он может быть причастен к «миллионному мошенничеству», совершенному через интернет.