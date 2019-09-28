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  4. По запросу США в Испании задержан гражданин России

По запросу США в Испании задержан гражданин России

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Правоохранительные органы задержали Александра К., прибывшего в страну с женой и семилетним сыном.

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE Bilderbo

Правоохранительные органы Испании по запросу США задержали в аэропорту города Валенсия российского гражданина. Как сообщает в субботу, 28 сентября, ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Мадриде.

Российские дипломаты заявили, что посольство в установленном порядке получило уведомление о задержании россиянина еще 20 сентября текущего года. Его делом занимается местный адвокат. В генконсульстве России внимательно следят за ситуацией и для встречи с задержанным приезжал сотрудник дипмиссии.

По данным местных СМИ, в аэропорту Валенсии был задержан некий Александр К, который прибыл в страну с женой и семилетним сыном. Предварительно, он может быть причастен к «миллионному мошенничеству», совершенному через интернет.

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