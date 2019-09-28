Видео с места пожара в Апраксином дворе в Петербурге

Спасатели потушили пожар в Апраксином дворе в центре Санкт-Петербурга. Как сообщал ранее 5-tv.ru, возгорание произошло около пяти утра в ночь на субботу, 28 сентября, в помещении на первом этаже.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП пожарные вначале поставили ранг 1БИС в связи с опасностью распространения огня.

Локализовать пожар удалось в течение получаса.

Апраксин двор — архитектурный комплекс, построенный во второй половине XIX века. Занимает площадь в размере 14 гектар. Название свое получил от первого владельца графа Апраксина. Последние серьезные пожары на территории Апраксина двора происходили в 2009, 2012 и 2014 годах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возгорании на сухогрузе, который следовал из Петербурга в Астрахань. ЧП произошло на реке Волга в районе города Тольятти Самарской области.