Еще 14 белух из «китовой тюрьмы» грузят на судно, чтобы отпустить в море

Очередную партию белух из печально знаменитой «китовой тюрьмы» в Приморье транспортируют на научно-исследовательское судно «Владимир Сафонов», которое доставит из в Сахалинский залив. Там животных выпустят в море, как ранее их «товарищей по несчастью».

«В 10:40 (в Москве было 03:40) понтон с белухами отцепили от основного „тела“ китовой тюрьмы и с помощью моторной лодки от отбуксировали на расстояние около 600 метров судну. В 11.00 понтон пришвартовали к судну», — сообщил РИА Новости ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

После этого животных на специальных носилках перегружают в находящиеся на палубе научного корабля ванны. Всего в этот раз на волю отпустят 14 белух, до места выпуска им предстоит плыть трое суток. Сообщается, что транспортировка животных должна была начаться еще две недели назад, но была отложена из-за паводка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 16 июля в Хабаровском крае выпустили в море очередную партию косаток. Первую группу животных освободили из «китовой тюрьмы» 27 июня. На животных установлены специальные метки для слежения за ними.

Уголовное дело по факту содержания в ужасных условиях белух и косаток в «Центре содержания морских животных» Приморском крае было возбуждено еще в конце 2018 года. В ходе расследования выяснилось, что животные — 90 белух и 11 косаток — были выловлены незаконно. В ситуацию пришлось вмешаться президенту Владимиру Путину. В феврале 2019 он поручил Генпрокуратуре, Минсельхозу и Минприроды в кратчайшие сроки определить дальнейшую судьбу косаток и белух.