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  4. Двое погибли в пожаре в Нижегородской области

Двое погибли в пожаре в Нижегородской области

, 9:17 15

Огонь охватил 60 метров в двухквартирном жилом доме в деревне Мартыниха.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Двое мужчин 1954 и 1961 года рождения погибли в результате пожара, который возник в ночь на субботу, 28 сентября.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, Огонь охватил 60 метров в двухквартирном жилом доме в деревне Мартыниха Нижегородской области.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в торговом комплексе Апраксин двор в центре Санкт-Петербурга. В ночь на субботу загорелась обстановка в помещении старинного комплекса XIX века на площади в 30 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

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