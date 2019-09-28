Двое погибли в пожаре в Нижегородской области

Двое мужчин 1954 и 1961 года рождения погибли в результате пожара, который возник в ночь на субботу, 28 сентября.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, Огонь охватил 60 метров в двухквартирном жилом доме в деревне Мартыниха Нижегородской области.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре в торговом комплексе Апраксин двор в центре Санкт-Петербурга. В ночь на субботу загорелась обстановка в помещении старинного комплекса XIX века на площади в 30 квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.