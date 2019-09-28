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На борту загоревшегося судна в порту Южной Кореи могли находиться граждане РФ

, 10:34 Видео 45

На танкере Stolt Groenland утром в субботу, 28 сентября, прогремел взрыв, после чего начался пожар.

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Фото, видео: Reuters, YouTube @울산을 틀어라! 울트라!

Среди членов экипажа танкера Stolt Groenland, где утром в субботу, 28 сентября, в южнокорейском порту Ульсан произошел взрыв с последующим возгоранием, могли находиться граждане России и Филиппин. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителей местных властей.

По информации РИА Новости, среди 25 моряков, находившихся на борту грузового судна — могли быть десять россиян или украинцев, в том числе и капитан.

На танкере Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, перевозившем нефтепродукты, около 5 часов утра по московскому времени прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 человек, которые впоследствии были эвакуированы.

По данным агентства Ренхап, пламя быстро охватило корпус судна и перекинулось на пришвартованный рядом грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура, на борту которого находился 21 человек. Члены экипажа также были эвакуированы. 

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали девять человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что горевший в Норвегии российский траулер «Бухта Наездника» затонул.

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