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  4. Театральный режиссер Леонид Хейфец с ножом напал на врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец с ножом напал на врача скорой

, 11:23 703

Врач получил ножевое ранение ноги. На месте работают сотрудники полиции.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, 5-tv.ru

Известный театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, который приехал по вызову в российской столицы. Это произошло в субботу, 28 сентября. По информации Как стало 5-tv.ru, деятель культуры ожидал бригаду медиков, вызванную ему женой и дочерью.

По предварительной информации, врач намеревался измерить давление в подъезде, однако в этот момент Хейфец выхватил нож и ранил медика в ногу. На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Насколько серьезной оказалась полученная рана, пока не сообщается. Однако фельдшер была госпитализирована.

Леонид Хейфец окончил ГИТИС, работал в рижском ТЮЗе, Центральном театре советской армии, Государственном академическом Малом театре и других учреждениях театрального искусства. Он является заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным артистом России.

Среди постановок Леонида Хейфеца известны «Пигмалион», «Вишневый сад», «Король Лир», «Дядя Ваня» и другие спектакли.

Ранее 5-tv.ru сообщал об инциденте на борту самолете, летевшего из Брянска в Москву. Звезда сериала «Глухарь», актер Максим Аверин и его директор устроили дебош во время полета, оскорбляя бортпроводников.

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