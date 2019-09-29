Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!

В вашу жизнь неожиданно придут изменения. Это будет новый человек, который перевернет все с ног на голову в хорошем смысле слова или приятное событие. Этот день отлично подойдет для реализации новых идей в бизнесе.

Отпустите прошлое, Близнецы. Вы никак не можете забыть старые обиды, но они влияют на вас и вносят дисгармонию в вашу жизнь. Приведите ваши мысли в порядок. Забудьте человека, который вычеркнул вас из своей жизни.

Тельцы, влюбиться легко, а остаться влюбленным не так уж и просто. Если вы чувствуете, что ваши отношения с партнером зашли в тупик, уделите любимому человеку больше времени. Для одиноких тельцов настало самое подходящее время, чтобы начать поиски своей второй половинки.

Овны, перестаньте заниматься самоедством. Таким образом вы не решите проблемы, а только добавите себе новых. Прислушивайтесь к себе, а не к советам сомнительных друзей. Чувствуете себя одиноким? Примите этот момент и попробуйте извлечь из него пользу. Ничто не постоянно, вы и сами не заметите, как ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

Овны, хватит грызть себя за каждый промах. Стрельцы, пришло время для новых свершений. Ваши отношения с партнером скоро выйдут на новый уровень. Скорпионы, измените стратегию в достижении поставленных целей, и тогда удача улыбнется вам. Весы, заварите себе чашку зеленого чая и просто наслаждайтесь каждым моментом своей жизни.

♌ Лев

Пришло время избавиться от страхов. Освободите себя от негативных мыслей и перестаньте заниматься саморазрушением. Впустите в свою жизнь новые эмоции, наполненные положительной энергией. Львы, только вы имеете власть над собой, а не обстоятельства.

Космический совет: перестаньте заниматься саморазрушением

♍ Дева

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. Вспомните еще раз, какие у вас надежные друзья, способные прийти на помощь. Подумайте над тем, как вы можете поделиться с ними своей энергией. Тем, у кого есть дети, самое время провести с ними целый день.

Космический совет: наслаждайтесь каждым моментом своей жизни

♎ Весы

Весы, замедлите бег и не корите себя за то, что в суматохе дней успеваете выполнить не все дела из вашего списка. Займитесь творчеством. И вы увидите, как гармония наполнит ваше тело и душу.

Космический совет: займитесь творчеством

♏ Скорпион

Скорпионы, измените стратегию в достижении поставленных целей, и тогда удача улыбнется вам. Помните, что не всего в жизни следует достигать с помощью напористости. Иногда следует отойти в сторону и сменить угол зрения на ситуацию. Вы обнаружите, что добьетесь своего и в то же время не испортите отношения с близкими людьми.

Космический совет: посмотрите на ситуацию под другим углом

♐ Стрелец

Стрельцы, пришло время для новых свершений. Ваши отношения с партнером скоро выйдут на новый уровень. Не забудьте обсудить детали — кто будет заниматься стиркой, а кто уборкой. Помните, что, преодолев все препятствия, связь с любимым человеком укрепится, и вы станете лучше понимать и чувствовать друг друга. Космический совет: общайтесь и учитесь договариваться с людьми

♑ Козерог

В попытке играть роль идеального сотрудника, идеального родителя, друга и партнера вы часто забываете о самом важном человеке. Начните эту неделю с заботы о себе. Помните, что уход за собой — это не только ароматерапия и пенные ванны. Речь идет о том, чтобы правильно научиться распределять энергию и достичь внутренней гармонии Космический совет: уважайте свои потребности

♒ Водолей

Ваша внутренняя потребность заключается в том, чтобы отдавать, однако не забывайте про себя. Найдите время, чтобы позаботиться «о своем храме». На этой неделе вам предстоит принять важное решение. Помните, только вы знаете лучший путь вперед. Прислушайтесь к себе и сделайте правильные выводы.

Космический совет: проведите этот день в одиночестве

♊ Рыбы

Остерегайтесь шаблонов. Если вы ожидаете большего от других, чем готовы дать, вы будете разочарованы. В некоторых ситуациях нужно полагаться только на себя. Могут возникнуть проблемы с финансами, поэтому будьте экономнее. В этот день лучше отказаться от крупных покупок.

Космический совет: уверенность в себе ключ — к успеху

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября.