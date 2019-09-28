Кардашьян приедет в Армению после скандала с нижним бельем

Американская звезда Ким Кардашьян собралась в Армению после того, как Армянский национальный комитет США обвинил диву в том, что она якобы «кормит» на своем производстве нижнего белья граждан Турции, ответственных за геноцид армян. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. Представителей комитета возмутил тот факт, что фотомодель открыла производство нижнего белья не в Армении и тем самым «обеспечивает» турков.

Twitter @KimKardashian

Сама Кардашьян в ответ на это обвинение заявила, что ей всего лишь хотелось производить идеальную продукцию. Посоветовавшись с экспертами в данной области, она выбрала Турцию как лучшее место, которое позволит реализовать задуманное.

Instagram @kimkardashian

Через две недели американская звезда намерена приехать в Армению, чтобы реабилитироваться.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографию Кардашьян 20-летней давности.