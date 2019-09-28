«Организм сам себя переваривает»: Диетолог об опасности экстремального похудения

Главная сваха страны Роза Сябитова в передаче на федеральном телеканале затронула тему похудения. Телеведущая признается, что в интервью ее часто спрашивают о том, как она сбросила лишние килограммы. На вопросы, по словам Сябитовой, она отвечает однотипно. Знаменитость советует прислушаться к рекомендациям врачей. Однако поклонники отмечают, что в последнее время Сябитова резко похудела вслед за Ириной Пеговой. На фотографиях в соцсети артистка выглядит постройневшей и посвежевшей.

Изнурял себя диетами и актер Владимир Турчинский, который ушел из жизни в 2009 году в возрасте 46 лет. Один из приятелей «Динамита» уверен, что тот занимался экстремальным похудением, что, возможно, и привело к трагедии, передает Starhit.

«Он так увлекся, что сбросил 28 килограммов. О стрессе, который испытывает организм в тот момент, он даже и не думал! Он убивал себя экстремальным похудением. Мы ему говорили об этом, но он лишь отмахивался», — поделился знакомый Турчинского.

Насколько опасен такой способ избавления от лишних килограммов, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru диетолог Любовь Калишь. Специалист отметила, что экстремальное похудение опасно для здоровья, особенно если заниматься им длительно и регулярно.

«Если в организм не поступают питательные вещества, он сам начинает себя переваривать. Кислоты, которые вырабатываются в желудке, никуда не деваются, поэтому это опасно. Я, конечно, не врач Турчинского и такие громкие выводы делать не буду. Я могу предположить, что летальные исходы бывают», — отметила Любовь Калишь.

Также диетолог рассказала, как нужно правильно питаться, чтобы избавиться от лишних килограммов и не навредить здоровью.

«Достаточно научиться слушать свой организм, подключить минимальные физические нагрузки. Просто минимизировать углеводы вечером, исключить большое количество углеводов в принципе и сделать их полезными — на завтрак и на обед», — подчеркнула специалист.

Диетолог посоветовала убрать из рациона алкоголь и кофе в больших количествах и полюбить воду. Тем, кто худеет, не стоит злоупотреблять красным мясом и быть осторожнее с молочными продуктами. Количество сахара также стоит уменьшить, его избыток приводит к ожирению, а это является большой нагрузкой на сердце, что может привести к летальному исходу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Фитнес» за 2,5 месяца похудела на рекордные 20 килограммов.