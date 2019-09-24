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Звезда сериала «Фитнес» за 2,5 месяца похудела на рекордные 20 килограммов

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Софья Зайка рассказала секреты своей диеты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @zaykasofya

Главная героиня сериала «Фитнес» Софья Зайка за два месяца и три недели потеряла невероятные два десятка килограммов. По словам артистки, на такие героические усилия ей пришлось пойти ради съемок во втором сезоне.

«Передо мной поставили задачу похудеть на 20 килограммов, и я смогла это сделать всеми возможными способами», — приводит ее слова Teleprogramma.Pro.

Артистка рассказала, что сначала сходила к эндокринологу, который назначил ей жесточайшую диету. Однако через некоторое время ей эти ограничения надоели.

«Плюнула и начала худеть по-своему, интуитивно. Конечно, я не ела хлеба, мучного и сладостей, не пила соков, но могла в первой половине дня съесть конфетку, и психологически этого было достаточно. Я поняла, что важно не количество, а качество съеденного, чтобы получить удовольствие. Не нужно сжирать плитку шоколада, чтобы кайфануть», — поделилась она.

Параллельно 25-летняя девушка по полной загрузила себя несколькими видами спорта — лыжи, коньки, многокилометровые прогулки.

Довольная собой Зайка отмечает, что «когда меняется внешность, то меняется и внутреннее состояние человека».

Как передавал 5-tv.ru, партнер Софьи Зайки по сериалу «Фитнес» актер Борис Дергачев стал завидным женихом с московской пропиской.

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