Звезда сериала «Фитнес» за 2,5 месяца похудела на рекордные 20 килограммов

Главная героиня сериала «Фитнес» Софья Зайка за два месяца и три недели потеряла невероятные два десятка килограммов. По словам артистки, на такие героические усилия ей пришлось пойти ради съемок во втором сезоне.
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Артистка рассказала, что сначала сходила к эндокринологу, который назначил ей жесточайшую диету. Однако через некоторое время ей эти ограничения надоели.
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Параллельно 25-летняя девушка по полной загрузила себя несколькими видами спорта — лыжи, коньки, многокилометровые прогулки.
Довольная собой Зайка отмечает, что «когда меняется внешность, то меняется и внутреннее состояние человека».
Как передавал 5-tv.ru, партнер Софьи Зайки по сериалу «Фитнес» актер Борис Дергачев стал завидным женихом с московской пропиской.