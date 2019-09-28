«Справился с давлением»: Россиянин Роберт Шварцман о своей победе в «Формуле-3»

Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман, завоевавший чемпионский титул серии автогонок в классе машин «Формула-3», заключительный этап которого состоялся в Сочи, рассказал в интервью 5-tv.ru о том, насколько сложно ему было победить.
В первой гонке этапа Роберт Шварцман показал время в 42 минуты 36,396 секунды и занял второе место. Заезд выиграл другой участник команды Prema — новозеландец Маркус Армстронг (42.35,319). Третий результат у финского пилота команды Trident Нико Кари (42.40,230).
За первую гонку россиянин получил 22 балла, в общем зачете он набрал 202 балла, опередив остальных спортсменов. Вторая гонка сезона пройдет в воскресенье, 29 сентября.
Также на «Формуле-3» присутствует вице-премьер России Дмитрий Козак. Он, свою очередь, поведал журналистам о том, что в рамках автогонки в Сочи состоялся разговор с представителями отечественного автопрома. Среди прочих тем обсуждалась промышленная субсидия.
Кроме того, Козак напомнил об инвестиционном кодексе, который был разработан по его поручению. По мнению вице-премьера, документ должен «дать импульс» для инвестиций в экономику РФ.
Обсуждение проекта закона на данный момент продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем основная интрига этапа «Формулы» в Сочи.