«Справился с давлением»: Россиянин Роберт Шварцман о своей победе в «Формуле-3»

Российский пилот команды Prema Роберт Шварцман, завоевавший чемпионский титул серии автогонок в классе машин «Формула-3», заключительный этап которого состоялся в Сочи, рассказал в интервью 5-tv.ru о том, насколько сложно ему было победить.

«Это очень круто! До начала этого уикенда, конечно, на меня это немного давило, поскольку я понимал, что это последняя гонка у меня дома. Поэтому эти мысли лезли в голову и немного, можно сказать, отвлекали, но я справился с давлением. Вот сейчас могу спокойно вздохнуть и расслабиться. Можно сказать, наша задача выполнена в этом году», — сказал спортсмен.

В первой гонке этапа Роберт Шварцман показал время в 42 минуты 36,396 секунды и занял второе место. Заезд выиграл другой участник команды Prema — новозеландец Маркус Армстронг (42.35,319). Третий результат у финского пилота команды Trident Нико Кари (42.40,230).

За первую гонку россиянин получил 22 балла, в общем зачете он набрал 202 балла, опередив остальных спортсменов. Вторая гонка сезона пройдет в воскресенье, 29 сентября.

Также на «Формуле-3» присутствует вице-премьер России Дмитрий Козак. Он, свою очередь, поведал журналистам о том, что в рамках автогонки в Сочи состоялся разговор с представителями отечественного автопрома. Среди прочих тем обсуждалась промышленная субсидия.

«Достаточно болезненно высказывались нейтральные и противоположные позиции. Речь идет не об интересах государства с точки зрения доходов и федерального бюджета, а чтобы максимально сохранить на рынке всех автопроизводителей», — отметил он.

Кроме того, Козак напомнил об инвестиционном кодексе, который был разработан по его поручению. По мнению вице-премьера, документ должен «дать импульс» для инвестиций в экономику РФ.

«Он не касается нацпроектов, инвестиций в нацпроекты и не столько будущих инвестиций. Касается всего действующего предпринимательского сообщества. Мы должны дать такие гарантии и обеспечить механизмы, чтобы в эти гарантии поверили, они должны быть соответствующие механизму их выполнения», — добавил Дмитрий Козак.

Обсуждение проекта закона на данный момент продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем основная интрига этапа «Формулы» в Сочи.