Хлопок произошел на горящей у Курил плавбазе, где находятся 60 человек

На складе горящей в Сахалинской области плавучей базы «Петр Житников» произошел хлопок. Помещение загерметизировали, ситуацию будут изучать утром, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Плавбаза «Петр Житников» компании «Дальморепродукт» загорелась 23 сентября в Тихом океане у курильского острова Итуруп. На судне находились 420 членов экипажа, большинство из них эвакуировали. 63 человека остались тушить пожар.

По информации судовладельца, перед выходом в рейс плавучая база прошла противопожарную проверку. Причина возгорания пока неизвестна. После ликвидации огня судно отправят в порт Находки и проведут техническое обследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второй самолет с экипажем аварийной плавбазы «Петр Житников» вылетел во Владивосток. На помощь крупнейшей российской плавбазе «Петр Житников» пришли два спасательных судна.