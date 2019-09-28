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  4. Хлопок произошел на горящей у Курил плавбазе, где находятся 60 человек

Хлопок произошел на горящей у Курил плавбазе, где находятся 60 человек

, 22:54 51

Помещение загерметизировано, ситуацию будут изучать утром.

Фото: korabel.ru / Игорь Алаяров

На складе горящей в Сахалинской области плавучей базы «Петр Житников» произошел хлопок. Помещение загерметизировали, ситуацию будут изучать утром, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

Плавбаза «Петр Житников» компании «Дальморепродукт» загорелась 23 сентября в Тихом океане у курильского острова Итуруп. На судне находились 420 членов экипажа, большинство из них эвакуировали. 63 человека остались тушить пожар.

По информации судовладельца, перед выходом в рейс плавучая база прошла противопожарную проверку. Причина возгорания пока неизвестна. После ликвидации огня судно отправят в порт Находки и проведут техническое обследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второй самолет с экипажем аварийной плавбазы «Петр Житников» вылетел во Владивосток. На помощь крупнейшей российской плавбазе «Петр Житников» пришли два спасательных судна.

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