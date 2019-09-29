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  4. Друг Владимира Турчинского рассказал о причинах смерти шоумена

Друг Владимира Турчинского рассказал о причинах смерти шоумена

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Известный шоумен ушел из жизни в возрасте 46-ти лет, о причине его смерти до сих пор гадают.

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

Друг спортсмена и шоумена Владимира Турчинского рассказал о возможной причине смерти «Динамита», передает Teleprogramma.pro. Актер ушел из жизни в 2009 году в возрасте 46-ти лет. Поклонники до сих пор гадают, что же могло стать причиной смерти Турчинского, который вел здоровый образ жизни и регулярно занимался спортом.

По словам знакомого шоумена, возможной причиной внезапной смерти актера могло стать экстремальное похудение.

«Он так увлекся, что сбросил 28 килограммов. О стрессе, который испытывает организм в тот момент, он даже и не думал! Он убивал себя экстремальным похудением. Мы ему говорили об этом, но он лишь отмахивался», — рассказал друг «Динамита».

Кроме резкого похудения, шоумен изнурял себя невероятными нагрузками в спортзале.

Ранее диетолог рассказала об опасности экстремального похудения для здоровья.

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