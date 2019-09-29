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  4. Вашингтон потребовал выдачи задержанного в Испании россиянина

Вашингтон потребовал выдачи задержанного в Испании россиянина

, 2:59 24

В отношении гражданина РФ заведено дело об экстрадиции в США.

Фото: www.globallookpress.com / Oscar Gonzalez

Соединенные Штаты потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина Александра К., которого подозревают в крупном мошенничестве. Как рассказала РИА Новости адвокат гражданина РФ Елена Тарасова, ей на данный момент известно лишь о том, какие преступления вменяются ее подзащитному.

Она подчеркнула, что Александр обвинения в свой адрес отрицает. Тарасова добавила, что в отношении россиянина заведено дело об экстрадиции в США.

Александр был задержан 20 сентября в аэропорту Валенсии, куда он прибыл с супругой и сыном, однако известно об этом стало 28 сентября. Предположительно, он был задержан по запросу ФБР за мошенничество через интернет при помощи фальшивой документации.

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