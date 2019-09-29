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Чем опасен эконом-режим стиральной машины для здоровья человека

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Прохладная вода в барабане не уничтожает бактерии, которые пагубно влияют на желудочно-кишечный тракт.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Koall, Carolin Eckenfels, Custom Medical Stock Photo

Использование эконом-режима в стиральных машинах может всерьез угрожать здоровью человека. Как выяснили ученые, в лотке для порошка, а также на резиновых деталях внутри барабана остаются бактерии вида Klebsiella oxytoca, которые пагубно влияют на функционирование желудка и кишечника, пишет «Экономика сегодня».

При экономичном режиме стирки эти вредные микробы не уничтожаются.

Специалисты предупреждают, что людям с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, имеющим на теле открытые раны крайне важно носить только хорошо простиранную при высоких температурах и с дезинфицирующими средствами одежду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах исследования Роскачеством детских стиральных порошков.

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