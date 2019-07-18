Роскачество проверило детские стиральные порошки — видео

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Эксперты провели исследование продукции 22 популярных брендов, представленных на российском рынке.

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Фото, видео : © РИА Новости / Александр Кряжев, intime-trade.ru, Juri Gottschall / CHROMORANGE / www.globallookpress.com

Специалисты портала «Роскачество» провели исследование детских стиральных порошков. Эксперты провели проверку продукции 22 популярных брендов, представленных на российском рынке.

Согласно результатам испытаний, детский порошок «Ушастый нянь» был признан однозначным лидером среди стирально-моющих средств (СМС).

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Кроме того, специалисты отметили главные отличия данного типа продукции от универсального. По их мнению, детские стиральные порошки по многим параметрам превосходят другие аналоги.

«В частности, они лучше отстирывают многие загрязнения, меньше разрушают ткань и ее окраску, образуют меньше пены, более мягкие, а значит, более „лояльные“ к нагревательным элементам, да и к другим частям стиральных машин», — говорится в отчете.

Эксперты «Роскачества» подчеркнули, что к детским порошками предъявлены более жесткие требования относительно токсикологических показателей. Добавки, наличествующие в универсальных СМС, в их составе не отмечены.

Главное, чего нельзя забывать при выборе детского стирального порошка — это рекомендации по применению относительно возраста ребенка.

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