Жена внука Пугачевой выложила трогательное видео в день рождения матери

Жена внука Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой опубликовала в сторис в Instagram трогательное видео по случаю дня рождения своей матери. Модель Алена Краснова выложила кадры, на которых именинница вместе с партнером танцует медленный танец. Вероятно, запись была сделана как раз во время празднования 45-летия родительницы звезды — Виктории.

В подписи к ролику супруга музыканта Никиты Преснякова-младшего поздравила маму с юбилеем.

«Мамочке 45», — написала знаменитость.

Стоит отметить, что Краснова довольно редко делится фотографиями и видео из семейного архива. Как правило, она выкладывает в своем профиле бекстейджи фэшн-съемок, а личную жизнь старается держать в тайне. Впрочем, в день рождения матери модель решила сделать исключение. К тому же, тещу Преснякова почти никто никогда не видел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена внука Пугачевой нашла оправдание мини-юбке в мусульманской стране.