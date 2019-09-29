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  4. Жена внука Пугачевой выложила трогательное видео в день рождения матери

Жена внука Пугачевой выложила трогательное видео в день рождения матери

, 11:43 Видео 1 493

Алена Краснова поздравила родительницу с 45-летием, опубликовав в Instagram кадры, на которых именинница танцует с мужчиной под музыку.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Жена внука Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой опубликовала в сторис в Instagram трогательное видео по случаю дня рождения своей матери. Модель Алена Краснова выложила кадры, на которых именинница вместе с партнером танцует медленный танец. Вероятно, запись была сделана как раз во время празднования 45-летия родительницы звезды — Виктории.

В подписи к ролику супруга музыканта Никиты Преснякова-младшего поздравила маму с юбилеем.

«Мамочке 45», — написала знаменитость.

Стоит отметить, что Краснова довольно редко делится фотографиями и видео из семейного архива. Как правило, она выкладывает в своем профиле бекстейджи фэшн-съемок, а личную жизнь старается держать в тайне. Впрочем, в день рождения матери модель решила сделать исключение. К тому же, тещу Преснякова почти никто никогда не видел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена внука Пугачевой нашла оправдание мини-юбке в мусульманской стране.

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