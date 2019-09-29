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Девушка устроила откровенную фотосессию в Тверском ОВД

, 18:27 Фото 237

Снимки попали в интернет, полиция проводит проверку.

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Фото, видео: ВКонтакте @Омбудсмен полиции

В московской полиции разразился скандал из-за появления в соцсетях снимков из Тверского ОВД. Проблема в том, что на кадрах в форме сотрудника полиции позирует девушка, которая к правоохранительным органам отношения не имеет. Да и вообще, фотосессия с эротическим уклоном.

В МВД 5-tv.ru сообщили, что по факту появления в интернете фотографий девушки в форме сотрудника полиции проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выходке скандально известной модели Киры Майер, которая в форме капитана полиции разгуливала по улицам и предлагала прохожим потрогать ее обнаженную грудь. Все это снималось на видео и было выложено в сеть. За неудачную шутку девушка была отправлена под арест на 10 суток.

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