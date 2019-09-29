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154 теленка погибли при пожаре на ферме под Новосибирском

, 23:33 Фото 15

Огонь уничтожил здание животноводческой фермы на площади 1200 квадратных метров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebrokerreativ Studio Heinemann, МЧС РФ

Жертвами страшного пожара в селе Новоспасск Новосибирской области стали 154 теленка. Техногенный пожар произошел 29 сентября и уничтожил здание на площади 1200 квадратных метров.

К моменту приезда пожарных, все помещение было охвачено огнем. Животные, которые находились внутри, погибли.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Для тушения возгорания были привлечены 17 огнеборцев и шесть единиц техники.

Среди людей пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девять лошадей погибли при пожаре в конюшне Ленинградской области. Кроме того пострадал конюх, который пытался спасти животных.

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