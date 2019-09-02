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Девять лошадей погибли при пожаре в конюшне Ленинградской области

, 15:02 Видео 27

В огне пострадал конюх, пытавшийся спасти животных.

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Фото, видео : ВКонтакте @mariamariamaria

Девять лошадей погибли при пожаре на ранчо «Идальго» в поселке Стеклянный в Ленинградской области. Кроме того пострадал конюх, который пытался спасти животных. Об этом сообщили в соцсетях сотрудники фермы. По их словам, это был очевидный поджог, рядом со сгоревшими постройками нашли канистру с бензином. Вся конюшня по периметру была облита горючим, чтобы никто не мог войти и спасти лошадей. Огонь уничтожил и все стоящие рядом хозяйственные постройки.

«Человек, который это сделал, пошел домой спать. Все сгорело дотла. Даже еще дым есть. Что должно твориться в душе у человека, чтобы он спокойно сжег девять жизней. Могло быть десять, конюх чуть не погиб, пытаясь спасти лошадей», — говорит за кадром девушка на видео, размещенном во ВКонтакте.

Как сообщает 78.ru, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 4 часа утра в понедельник, 2 сентября. Огонь охватил 300 квадратных метров, пожарные тушили пламя около часа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре на ферме в Ленинградской области, который случился рано утром в 31 августа.

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