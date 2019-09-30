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В многоэтажку Воронежа, где батареи оказались под напряжением, вернут газ

, 6:10 Эфирная новость 50

Специалисты провели поквартирное обследование дома, жителей которого пришлось эвакуировать.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Ralph Kerpa; 5-tv.ru

В многоэтажку Воронежа, где накануне все батареи оказались под напряжением, сегодня, 30 сентября, обещают вернуть газ.

Его отключили, опасаясь взрыва. Уже более десяти часов коммунальщики пытаются разобраться в причине неисправности.

Специалисты проверяют каждую квартиру в двух подъездах многоэтажки. Чтобы разорвать электрическую цепь, им пришлось срезать батарею в одной из квартир. Эвакуированным ранее жильцам уже разрешили вернуться домой.

Только за сутки, из-за аномального отопления, в их доме произошло сразу несколько пожаров. Люди жаловались: уже более сорока лет в здании не было ремонта, а тут вообще все стало воспламеняться.

В местной администрации отметили, что авария не связана с пуском тепла, поскольку отопительный сезон еще не начался. Предположительно, кто-то из жильцов несанкционированно подключил электричество к системе отопления. Пострадавших, к счастью, нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Воронеже эвакуировали жителей дома из-за батарей под напряжением.

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