Два мировых рекорда установили на большой дагестанской свадьбе в Дербенте

В Дагестане отпраздновали рекордную свадьбу — для приглашенных на торжество гостей арендовали многотысячный стадион. Сразу 24 пары сочетались браком.

При этом все молодожены разных национальностей, сыграть свадьбу по кавказским обычаям решился даже жених из Китая.

Сун Лидун признается, никогда бы не подумал, что поженится в Дагестане. О Кавказе раньше даже не слышал. Китайца удивляет все — особенно обязательные атрибуты кавказской свадьбы. Тут и зажигательная лезгинка, и щедрые угощения на столах, и конечно же, шампуры с мясом.

Аварец Магомед Алиев и еврейка Элла Гушумова решили выделиться. Они отказались от смокинга и пышного свадебного платья. Пара предпочла дагестанскую национальную одежду.

На столь необычную церемонию пригласили представителей Книги рекордов России и Мурада Магомедова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самая многонациональная свадьба в мире проходит в Дербенте.