Видео: Самая многонациональная свадьба в мире проходит в Дербенте

Большая дагестанская свадьба в Дербенте войдет в Книгу рекордов Гиннеса. На стадионе «Нарын-Кала» сочетались узами брака 30 пар, среди женихов и невест — представители 16 национальностей. Власти города утверждают, что это самая многонациональная свадьба в мире. За церемонией наблюдают более десяти тысяч гостей, и это тоже может стать рекордом.

Свадебные обряды проводятся в традициях 14 разных народностей Дагестана, еще шесть по недагестанским обрядам. Угощают на Большой дагестанской свадьбе блюдами национальной кухни, а развлекать молодоженов и гостей съехались коллективы из разных районов республики.

Первые фото и видео уникального мероприятия уже появляются в соцсетях.

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