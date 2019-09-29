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Видео: Самая многонациональная свадьба в мире проходит в Дербенте

, 20:34 Видео 25

Сочетаются браком 30 пар, представляющие 16 разных народов Дагестана и не только. Организаторы уверены, что церемония войдет в Книгу рекордов Гиннеса.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Большая дагестанская свадьба в Дербенте войдет в Книгу рекордов Гиннеса. На стадионе «Нарын-Кала» сочетались узами брака 30 пар, среди женихов и невест — представители 16 национальностей. Власти города утверждают, что это самая многонациональная свадьба в мире. За церемонией наблюдают более десяти тысяч гостей, и это тоже может стать рекордом.

Свадебные обряды проводятся в традициях 14 разных народностей Дагестана, еще шесть по недагестанским обрядам. Угощают на Большой дагестанской свадьбе блюдами национальной кухни, а развлекать молодоженов и гостей съехались коллективы из разных районов республики.

Первые фото и видео уникального мероприятия уже появляются в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мировом рекорде, установленном на праздновании Дня города в Санкт-Петербурге.

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