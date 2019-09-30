Умер звезда индийского кино Виджу Кхоте

Звезда индийского кинематографа Виджу Кхоте скончался в возрасте 77 лет в Мумбаи в понедельник, 30 сентября. Об этом сообщает журнал India Today. Причины его смерти пока неизвестны.

За всю свою актерскую карьеру артист снялся в более чем 300 фильмах. Одной из первых работ Кхоте стала картина «Месть и закон» 1975 года. В те же годы он стал одним из знаковых актеров Болливуда (киноиндустрия Индии — Прим.ред.). Также среди фильмов с участием Виджу Кхоте — «Бог любви», «Третий глаз Шивы», «Испепеляющая страсть», «Разные судьбы», «В поисках возмездия» и многие другие.

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