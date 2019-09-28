«Его режиссуру не спутаешь ни с чем»: Максим Галкин об ушедшем из жизни Марке Захарове

Россия скорбит в связи с трагедией, которая произошла утром в субботу, 28 сентября. Не стало легендарного советского и российского режиссера Марка Захарова. Он ушел из жизни на 86-м году жизни после продолжительной болезни. По предварительным данным, у него начались осложнения на фоне воспаления легких, сердце режиссера остановилось из-за двухсторонней внебольничной пневмонии.

Соболезнования в связи с кончиной именитого деятеля искусства уже выразили десятки его коллег и друзей. Среди них Андрей Ургант, Александр Лазарев, директор театра Ленком Марк Варшавер и другие. Также смерть режиссера прокомментировал Филипп Киркоров. А Максим Галкин на своей странице в Instagram написал, каким запомнит Марка Захарова.

«Сегодня не стало Марка Захарова. Ушла эпоха. Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем. Буду вспоминать его по фильмам, по спектаклям, по нашим встречам. Светлая память, Мастер! Самые глубокие соболезнования Саше и всем родным», — написал Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин также выразил соболезнования близким Марка Захарова.