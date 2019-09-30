  1. Пятый канал
  4. Саудовский принц объяснил, почему ПВО королевства не смогли защитить НПЗ

Саудовский принц объяснил, почему ПВО королевства не смогли защитить НПЗ

, 13:14 Видео 22

По словам Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда, средства ПВО Саудовской Аравии не предназначены для нейтрализации беспилотников.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: kremlin.ru, Twitter @o_gilvi

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, также являющийся главой министерства обороны королевства, дал интервью в эфире программы «60 минут» американского телеканала CBS, где пояснил, почему ПВО его страны не смогли отразить атаки дронов на НПЗ.

Выступление представителя королевского семейства было опубликовано 29 сентября на сайте телеканала.

«Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Угрозы окружают со всех сторон. Трудно охватить все это полностью», — рассказал принц.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также отметил, что войска ПВО Саудовской Аравии включают оснащены ракетными системами US Patriot и Hawk, не предназначенными для нейтрализации беспилотников, сообщает «Экономика сегодня».

Говоря о стратегической цели атаковавших НПЗ королевства глава Минобороны Саудовской Аравии назвал нападение «глупостью», так как нефтяные объекты его страны обеспечивают 5,5% энергетических потребностей США, Китая и всего мира.

«Единственная стратегическая цель — доказать, что они глупы, и именно это они и сделали», — заключил принц.

Между тем в сети появилась запись момента атаки дронов и крылатых ракет на завод Saudi Aramco. Видео также было показано в эфире программы «60 минут» телеканала CBS.

14 сентября из-за атаки беспилотников произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих заводах Саудовской Аравии. Дроны атаковали НПЗ на месторождениях Абкайк и Хурайс, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. 

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 30 сентября: Рыбы, поймайте дзен!

Последние новости

13:14
Саудовский принц объяснил, почему ПВО королевства не смогли защитить НПЗ
12:58
«Вы прекрасны»: Анастасия Макеева в восточном образе покорила фанатов — фото
12:47
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
12:30
«Какое было чудо»: Лобода посвятила пост младшей дочери Тильде — фото
12:15
С 1 октября увеличиваются страховые выплаты при оформлении ДТП по европротоколу
11:59
Водительские права и страховку можно будет предъявлять через смартфон

Сейчас читают

«Моя любовь!» Сергей Лазарев показал фото дочери, которую скрывал целый год
«Трудолюбивая и добрая»: Хилькевич расхвалила себя в глазах фанатов — фото
«Бомба!» Лена Темникова восхитила фанатов идеальной фигурой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев