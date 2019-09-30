Саудовский принц объяснил, почему ПВО королевства не смогли защитить НПЗ

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, также являющийся главой министерства обороны королевства, дал интервью в эфире программы «60 минут» американского телеканала CBS, где пояснил, почему ПВО его страны не смогли отразить атаки дронов на НПЗ.

Выступление представителя королевского семейства было опубликовано 29 сентября на сайте телеканала.

«Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Угрозы окружают со всех сторон. Трудно охватить все это полностью», — рассказал принц.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также отметил, что войска ПВО Саудовской Аравии включают оснащены ракетными системами US Patriot и Hawk, не предназначенными для нейтрализации беспилотников, сообщает «Экономика сегодня».

Говоря о стратегической цели атаковавших НПЗ королевства глава Минобороны Саудовской Аравии назвал нападение «глупостью», так как нефтяные объекты его страны обеспечивают 5,5% энергетических потребностей США, Китая и всего мира.

«Единственная стратегическая цель — доказать, что они глупы, и именно это они и сделали», — заключил принц.

Между тем в сети появилась запись момента атаки дронов и крылатых ракет на завод Saudi Aramco. Видео также было показано в эфире программы «60 минут» телеканала CBS.

14 сентября из-за атаки беспилотников произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих заводах Саудовской Аравии. Дроны атаковали НПЗ на месторождениях Абкайк и Хурайс, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.