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  4. Иван Дорн стал первым звездным наставником реалити-шоу группы Open Kids

Иван Дорн стал первым звездным наставником реалити-шоу группы Open Kids

, 14:49 Видео 39

Масштабное кастинг-шоу «Хочу в OPEN KIDS» призвано помочь группе найти новую участницу взамен ушедшей Ани Музафаровой.

Фото: YouTube @OpenArtStudio

Украинский певец, музыкант и продюсер Иван Дорн стал первым звездным членом жюри и наставником участников реалити-шоу «Хочу в OPEN KIDS».

Масштабное кастинг-шоу было запущено после ухода из группы Ани Музафаровой летом 2019 года. Иван Дорн в роли первого жюри принял участниц кастинга в Мастерской. Конкурсанткам нужно было выбрать одну из семи имеющихся аранжировок, для своей новой уникальной песни.

Самое первое задание реалити-шоу оказалось довольно сложным для претенденток на звание новой участницы поп-группы Open Kids, девочкам пришлось потратить немало сил, чтобы выполнить его.

«Я благодарен битмейкерам Mama13 и Lemojoe за оперативную в помощь в создании музматериала для кастинга Open Kids! Благодаря им Мастерская прекрасно проявила себя как музыкальный дилер, который способен вдохновить девчонок на крутые идеи! Мы все были тому свидетелями», — прокомментировал свое участие в шоу Иван Дорн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Музафарова из Open Kids «сбежала» в группу дочери Лепса.

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