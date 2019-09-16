Музафарова из Open Kids «сбежала» в группу дочери Лепса

17-летняя певица Анна Музафарова шокировала поклонников неожиданной сменой музыкального коллектива. В течение трех лет звезда вместе с другими молодыми коллегами — Ангелиной Романовской, Лерой Дидковской, Юлией Гамалий и Анной Бобровской — исполняла хиты Open Kids, а в начале лета 2019 года внезапно объявила о своем уходе.

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Решение артистки стало настоящим ударом для всех участников коллектива. Они не знали о мотивах поступка Музафаровой. Сама она объясняла свое поведение «семейными обстоятельствами». Однако впоследствии выяснилось, что певица руководствовалась карьерными интересами.

Участники Open Kids были крайне удивлены, увидев в июле новый клип группы продюсерского центра Григория Лепса Cosmos Girls. Вместе с другими звездами молодежного коллектива на ролике засветилась и Анна. Певица сменила место работы и присоединилась к участникам молодой группы, среди которых и сама дочь Лепса Ева.

В это время Open Kids решили объявить о кастинге для поиска новой участницы и вместе с этим запустить реалити-шоу «Хочу в Open Kids». Певицам, желающим попробовать себя в молодежной группе, предстоит выполнить множество заданий и покорить своим мастерством звездных экспертов, в числе которых будут знаменитые Иван Дорн и Дмитрий Монатик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров поздравил Григория Лепса с открытием пироговой в Москве.