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  4. «Жан-Клод Ван Валя»: Таня из «Универа» показала себя с опасной стороны

«Жан-Клод Ван Валя»: Таня из «Универа» показала себя с опасной стороны

, 15:15 Видео 639

Актриса Валентина Рубцова продемонстрировала сложный удар ногой в лучших традициях героев боевиков.

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Фото, видео: Instagram @yalav

Звезда отечественных сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова показала подписчикам в Instagram, что с ней шутки плохи. На видео в социальной сети 41-летняя актриса в спортивном костюме и темных очках демонстрирует удар ногой с замахом, которому позавидовали бы Брюс Ли и Жан-Клод Ван Дамм.

«Во-первых, женщина должна быть умной! Но все же лучше, если во-вторых», — приписала автор ролика, явно намекая на силу.

Такой трюк способен проделать только человек с отличной растяжкой. Впрочем, ничего удивительного здесь нет. Поклонники Рубцовой знают, что она — кандидат в мастера спорта по гимнастике. Для большей «крутизны» артистка сопроводила угрожающее видео треком из фильма «Убить Билла». Такой боеготовности от робкой Тани из «Универа» народ не ожидал.

«Вы сделали мой день!»

«Растяжка супер!»

«Жан-Клод Ван Валя», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валентину Рубцову загримировали под очень-очень крупную женщину.

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